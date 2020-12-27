27 дек. 2020 г., 11:32
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Казвин станет центром для экспорта иранских аквариумных рыб

Казвин станет центром для экспорта иранских аквариумных рыб

Казвин, 27 декабря, ИРНА – С открытием в Казвине крупнейшего в мире промышленного предприятия по производству и размножению декоративных рыб под крышей эта провинция станет основной экспортной базой этой продукции. Об этом заявил глава организации сельскохозяйственного джихада Казвина по вопросам морепродуктов и рыболовства Ирадж Рахмани.

Он сообщил, что крупнейшее в мире промышленное предприятие по производству и размножению декоративных рыб под крышей производственной мощностью 30 млн аквариумных рыб вскоре откроется в Казвине.
«Это предприятие, которое будет одновременно производить кормы, лекарства, аквариумы и соответствующие оборудования, увеличит экспорт декоративных рыб из Казвина», добавил он.
По его словам, ежегодно 2 млн декоративных рыб из провинции Казвин будет экспортирован за рубеж.
Он также назвал Турцию, Афганистан, Грузию, Азербайджанскую Республику и страны Персидского залива основными покупателями аквариумных рыб.
27-30 млн декоративных рыб ежегодно производится в провинции Казвин.

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