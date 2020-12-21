Зангане: Россия и Иран договорились расширить сотрудничество в нефтяной отрасли

"На встрече с вице-премьером РФ Александром Новаком и министром энергетики Николаем Шульгиновым мы обсудили мировой рынок нефти", рассказал в интервью ИРНА Зангане.

"Россия на протяжении многих лет играла ключевую роль в стабилизации мирового нефтяного рынка. А учитывая серьезное сотрудничество в ОПЕК+, обсудили взгляды в этом вопросе, которые оказались очень близки", добавил он.

Зангане подчеркнул, что отношения между Ираном и Россией не изменятся, и Тегеран полон решимости укрепить связи с Москвой. "Сотрудничество с российскими компаниями в области нефти, газа и производства оборудования будет продолжено. Мы рассматриваем Россию как стратегического партнера, и это обстоятельство ничто не может изменить", добавил он.