Исторический мост Дезфул - самый старый стоячий мост в мире

Исторический мост Дезфул, как старейший стабильный мост в мире, который до сих пор сохранился, является одним из способов соединения города Джундишапур и Месопотамии. Он также известен как «Римский мост».

Исторический мост Дезфул - один из немногих мостов в мире, который все еще стоит более 17 веков. Он был построен во время правления первого Сасанида Шапура (263 г. н.э.).

Части фундамента этого древнего моста относятся к периоду Сасанидов, а арочная часть моста относится к периоду Сефевидов и является образцом арок исламского периода. Наконец, настил моста, сделанный из новых материалов, таких как цемент и металл, относится к периоду Пехлеви.

Мост Сасанидов является самым важным историческим памятником Дезфула и как символ города Дезфул, который соединяет два района к востоку и западу от города, является одним из путей соединения города Джундишапур и Месопотамии. Мост был построен с использованием римских пленных, поэтому он также известен как Римский мост.