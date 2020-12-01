Российские официальные лица осудили убийства иранского ученого-ядерщика

27 ноября в пресс-службе Минобороны Ирана сообщили, что глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны был убит в результате теракта. "Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу центра исследований и инноваций при министерстве обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и несколько минут назад он погиб смертью мученика", сообщили в министерстве обороны Ирана.

В МИД России осудили убийство иранского ученого

Российский МИД решительно осудил убийство иранского ученого Мохсена Фахризаде. В МИД России выразили озабоченность провокационным характером теракта, который явно нацелен на нагнетание конфликтного потенциала в регионе Ближнего Востока и в зоне Персидского залива. Российские дипломаты считают, что кто бы не стоял за этим убийством, они должны понести за это ответственность.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что неизменный приоритет для Москвы – это стабильность и безопасность на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Именно на это нацелены российские инициативы в ООН. Москва призывает все стороны воздержаться от эскалации напряженности в регионе и не вестись на провокации тех, кто хотел бы извлечь выгоду от обострения ситуации.

Первый заместитель постпреда России при ООН Василия Небензи Дмитрий Полянский написал в Twitter, что несомненно, такие действия заслуживают только осуждения. "Ни один здравомыслящий и ответственный политик не может пропагандировать и одобрять политические убийства. Это нападение должно быть должным образом расследовано, а те, кто за этим стоит, должны быть выявлены и привлечены к ответственности", отметил он.

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Владимир Сажин, заявил, что в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде могут быть заинтересованы разные силы. Он отметил, что в стране сейчас сложная экономическая и политическая ситация. "И вокруг Ирана тоже. <…> В Иране есть оппозиционные силы, которые борются с режимом, правда, они все работают в подполье", — напомнил в Сажин в беседе с "Говорит Москва", в то же время отметив, что официальной оппозиции, которая могла бы устроить это, нет.

Однако, по его словам, президент США Дональд Трамп во время последних недель пребывания на этом посту делает все возможное, чтобы администрации Джо Байдена в будущем было труднее проводить свою политику в отношении Ирана.

Тегеран не даст повода для войны из-за убийства иранского ученого

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на ситуацию с убийством иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде и предположил, что она не приведет к началу вооруженного конфликта.

По его мнению, ответ Ирана на произошедшее вряд ли будет демонстративным.

"Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана. Ясно, что убийство имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги", — написал Пушков в Twitter.

Косачев заявил об угрозе вооруженного конфликта после убийства Фахризаде

Убийство иранского физика Мохсена Фахризаде может спровоцировать боевые действия на Ближнем Востоке, заявил сенатор Константин Косачев.

"Кто бы ни стоял за этим убийством, его, безусловно, можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе, как и на то, чтобы спровоцировать жесткую реакцию Ирана", - написал он в Facebook.

Парламентарий отметил, что сейчас развитие ситуации будет зависеть от того, как произошедшее расследует Иран, а также от позиции других государств.

Постоянный представитель России при международных организациях, базирующийся в Вене Михаил Ульянов написал в Twitter, что в связи с убийством иранского ученого парламентарии ИРИ призвали прекратить применение дополнительный протокола и ограничить инспекционную деятельность МАГАТЭ в Иране. Мотивы понятны, но эмоции не всегда помогают найти верное решение. Допольнительный протокол отвечает интересам всех, включая Тегеран.

Глава Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России осудил убийство мученика Фахризаде. Председатель Совета муфтиев и духовного управления мусульман России в послании послу Ирана Казему Джалали осудил убийство выдающегося иранского ученого Мохсена Фахризаде и выразил соболезнования правительству и народу Ирана. "От имени духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, а также со своей стороны лично, выражаем Вам свои соболезнования в связи с мученической смертью Мохсена Фахризаде, одного из ведущих ученых современного Ирана и главы Исследовательского и инновационного центра Министерства обороны Исламской Республики Иран", сказал он.