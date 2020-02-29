Иранские шахматисты-инвалиды примут участие в турнире в России

Согласно регламенту соревновании, 30 стран имеют право участвовать в этом мероприятии. С европейского континента 9 команд, с азиатского континента 7 команд, с Американского континента команд, с африканского континента 5 команд, команда из России и две другие страны по выбору президента Международной шахматной федерации будут участвовать в первой Всемирной шахматной олимпиаде.

По данным Международной шахматной федерации, 1-я Всемирная шахматная олимпиада среди инвалидов пройдет с 28 июля по 5 августа 2020 года в Ханты-Мансийске, Россия.

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