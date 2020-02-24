24 февр. 2020 г., 15:52
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News Code: 83689071
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В Иране обнаружены 2 золотые ритона

В Иране обнаружены 2 золотые ритона

Боджнурд, 24 февраля, ИРНА – Начальник полиции города Гарме на провинции Северной Хорасан Алиреза Пурбех сообщил об обнаружении 2 сасанидских золотых ритона в форме головы быка.

Он отметил, что 3 человек арестованы из-за контробанды антиквариата в этом городе.
Ритон — широкий воронкообразный сосуд для питья в виде опущенной вниз головы животного (собаки, барана, козла, лошади) или человека. Сосуд часто использовался в священных обрядах жертвоприношения или возлияния вина в честь того или иного бога. Ритоны постепенно устарели с приходом Ислама в Иран и запрет на алкоголь.
Ритон часто завершался скульптурой в нижней части и украшался рельефами и гравировкой. Ритоны изготовлялись из металла (золота и др.), глины, кости, рога. Имеют отверстие в нижнем узком конце.

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