В Иране обнаружены 2 золотые ритона

Он отметил, что 3 человек арестованы из-за контробанды антиквариата в этом городе.

Ритон — широкий воронкообразный сосуд для питья в виде опущенной вниз головы животного (собаки, барана, козла, лошади) или человека. Сосуд часто использовался в священных обрядах жертвоприношения или возлияния вина в честь того или иного бога. Ритоны постепенно устарели с приходом Ислама в Иран и запрет на алкоголь.

Ритон часто завершался скульптурой в нижней части и украшался рельефами и гравировкой. Ритоны изготовлялись из металла (золота и др.), глины, кости, рога. Имеют отверстие в нижнем узком конце.