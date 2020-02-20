20 февр. 2020 г., 23:22
Journalist ID: 2388
News Code: 83682803
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Сотрудничество между общественными организациями Ирана и России будет расширяться

Сотрудничество между общественными организациями Ирана и России будет расширяться

Москва, 20 февраля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали и глава Общественной палаты Лидия Михеева, а также ряд должностных лиц договорились расширить двустороннее сотрудничество между Общественной палатой и аналогичными иранскими учреждениями.

На этой встрече Казем Джалали упомянул деятельность общественных организаций в Иране, и назвал сотрудничество и общение Общественной палаты с аналогичными иранскими организациями в деле признания и знакомства людей двух стран важным и необходимым.

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