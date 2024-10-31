Аракчи выразил благодарность Алжиру за поддержку заявки Ирана на проведение заседания СБ

В четверг Аббас Аракчи провел телефонный разговор с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Атафом, в ходе которого они обсудили региональные события.

Стороны сошлись во мнении о том, что ситуация в регионе опасна, и подчеркнули необходимость принятия эффективных мер для немедленной остановки геноцида, осуществляемого израильским режимом в Газе, и его агрессии против Ливана.

Они также подчеркнули необходимость скоординированных действий исламских стран, в том числе в рамках предстоящего саммита арабо-исламских лидеров.