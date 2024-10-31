31 окт. 2024 г., 20:18
Новости ID: 85645668
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи выразил благодарность Алжиру за поддержку заявки Ирана на проведение заседания СБ

31 окт. 2024 г., 20:18
Новости ID: 85645668
Аракчи выразил благодарность Алжиру за поддержку заявки Ирана на проведение заседания СБ

Тегеран, 31 октября, ИРНА - В телефонном разговоре со своим алжирским коллегой министр иностранных дел Ирана поблагодарил Алжир за его твердую позицию в поддержку палестинского и ливанского народов, осуждение недавней агрессии израильского режима против Ирана и поддержку заявки Исламской Республики Иран на проведение заседания Совета Безопасности.

В четверг Аббас Аракчи провел телефонный разговор с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Атафом, в ходе которого они обсудили региональные события.

Стороны сошлись во мнении о том, что ситуация в регионе опасна, и подчеркнули необходимость принятия эффективных мер для немедленной остановки геноцида, осуществляемого израильским режимом в Газе, и его агрессии против Ливана. 

Они также подчеркнули необходимость скоординированных действий исламских стран, в том числе в рамках предстоящего саммита арабо-исламских лидеров.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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