Чемпионат Ирана по паркуру

Чемпионат Ирана по паркуру в дисциплине "скорость" состоялся в полдень в четверг в парке Элиголи в Тебризе.

journalistشهرام مومنی نوکنده
1 нояб. 2024 г., 00:24

Похожие новости

????

??? ???????????

You are replying to: .