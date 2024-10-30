30 окт. 2024 г., 14:02
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Арагчи: помимо Ирака, Израиль использовал воздушное пространство других стран для атаки на Иран

30 окт. 2024 г., 14:02
??????? ID: 85644447
Арагчи: помимо Ирака, Израиль использовал воздушное пространство других стран для атаки на Иран

Тегеран, 30 октября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что присутствие и военная мощь США в регионе — это фвкт, а недавнюю агрессию против Ирана Израиль осуществил через канал, созданный Соединенными Штатами.

"В субботу при атаке на Иран Помимо воздушного пространства Ирака, сионистский режим использовал небо других стран", сказал Арагчи журналистам в среду на полях заседания кабинета министров.

"Перед нападением я совершил визит в Ирак, и иракские власти на самом высоком уровне нас заверили, но есть сообщения, что воздушное пространство Ирака было использовано. Проходят консультации с иракской стороной по поводу жалобы Ирака на сионистский режим на международный уровень", указал он.

"Присутствие и военная мощь США – это факт, и сионистские силы осуществили эту атаку через канал, проложенный Соединенными Штатами", подчеркнул он.

Глава МИД Ирана сообщил, что иранская сторона объявила о своей жалобе в Организацию Объединенных Наций и другие международные органы относительно использования воздушного пространства Ирака и других стран для атаки на Иран.

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