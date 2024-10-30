Арагчи: помимо Ирака, Израиль использовал воздушное пространство других стран для атаки на Иран

"В субботу при атаке на Иран Помимо воздушного пространства Ирака, сионистский режим использовал небо других стран", сказал Арагчи журналистам в среду на полях заседания кабинета министров.

"Перед нападением я совершил визит в Ирак, и иракские власти на самом высоком уровне нас заверили, но есть сообщения, что воздушное пространство Ирака было использовано. Проходят консультации с иракской стороной по поводу жалобы Ирака на сионистский режим на международный уровень", указал он.

"Присутствие и военная мощь США – это факт, и сионистские силы осуществили эту атаку через канал, проложенный Соединенными Штатами", подчеркнул он.

Глава МИД Ирана сообщил, что иранская сторона объявила о своей жалобе в Организацию Объединенных Наций и другие международные органы относительно использования воздушного пространства Ирака и других стран для атаки на Иран.