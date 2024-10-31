Премьер-лига по волейболу

Матч между командами «Пикан» и «Сайпа» в шестом туре премьер-лиги по волейболу состоялся вечером в среду в зале федерации волейбола и завершился победой «Пикан» со счетом 3:2.

journalistشهرام مومنی نوکنده
31 окт. 2024 г., 13:55

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