Премьер-лига по волейболу

Матч между командами «Пикан» и «Сайпа» в шестом туре премьер-лиги по волейболу состоялся вечером в среду в зале федерации волейбола и завершился победой «Пикан» со счетом 3:2.
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