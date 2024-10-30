30 окт. 2024 г., 13:41
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16 стран в заявлении выразили протест против запрета на деятельность БАПОР

30 окт. 2024 г., 13:41
??????? ID: 85644404
16 стран в заявлении выразили протест против запрета на деятельность БАПОР

Тегеран, 30 октября, ИРНА – Группа из 16 стран выразила поддержку Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и представила совместное заявление в Совете Безопасности ООН, заявив, что Израиль, если введет новые законы о запрете деятельности БАПОР, очевидно нарушает международное право.

Данное заявление было сделано Алжиром, Бельгией, Бразилией, Гайаной, Индонезией, Ирландией, Иорданией, Кувейтом, Люксембургом, Норвегией, Португалией, Катаром, Словенией, Южной Африкой, Испанией и правительством Палестины.

В данном заявлении вышеуказанные страны выразили сожаление относительно действий Израиля против БАПОР и законов, одобренных израильским парламентом.

В тексте также отмечается, что действия Израиля по введению новых законов против БАПОР могут привести к разрушению всей гуманитарной деятельности в Газе, которая опирается на инфраструктуру БАПОР.

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