16 стран в заявлении выразили протест против запрета на деятельность БАПОР

Данное заявление было сделано Алжиром, Бельгией, Бразилией, Гайаной, Индонезией, Ирландией, Иорданией, Кувейтом, Люксембургом, Норвегией, Португалией, Катаром, Словенией, Южной Африкой, Испанией и правительством Палестины.

В данном заявлении вышеуказанные страны выразили сожаление относительно действий Израиля против БАПОР и законов, одобренных израильским парламентом.

В тексте также отмечается, что действия Израиля по введению новых законов против БАПОР могут привести к разрушению всей гуманитарной деятельности в Газе, которая опирается на инфраструктуру БАПОР.