31 окт. 2024 г., 17:09
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Генсек ООН призвал к глобальному осуждению этнических чисток в Газе

31 окт. 2024 г., 17:09
??????? ID: 85645550
Генсек ООН призвал к глобальному осуждению этнических чисток в Газе

Тегеран, 31 октября, ИРНА – Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, в то время как израильский режим продолжает жестокие нападения на север Газы, призвал к решительной международной позиции против этнической чистки палестинцев в этом секторе.

Как сообщает газета «Гардиан», Гутерриш предупредил, что если международное сообщество не займет решительную позицию для предотвращения этой ситуации, Тель-Авив может совершить «этническую чистку» в Газе.

Эти заявления Гутерриша были сделаны после жестоких нападений израильского режима на север Газы во вторник, которые привели к гибели по меньшей мере 93 человек в Бейт-Лахиях. По данным ООН, нападение израильского режима во вторник стало лишь одним из как минимум семи нападений Тель-Авива за последнюю неделю, в результате которых погибло большое количество жителей этого района.

Одновременно поступают сообщения о резком сокращении поставок гуманитарной помощи в Газу до минимального уровня; это усиливает опасения о намерении Израиля изгнать оставшееся палестинское население из сектора Газа.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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