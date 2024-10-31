Генсек ООН призвал к глобальному осуждению этнических чисток в Газе

Как сообщает газета «Гардиан», Гутерриш предупредил, что если международное сообщество не займет решительную позицию для предотвращения этой ситуации, Тель-Авив может совершить «этническую чистку» в Газе.

Эти заявления Гутерриша были сделаны после жестоких нападений израильского режима на север Газы во вторник, которые привели к гибели по меньшей мере 93 человек в Бейт-Лахиях. По данным ООН, нападение израильского режима во вторник стало лишь одним из как минимум семи нападений Тель-Авива за последнюю неделю, в результате которых погибло большое количество жителей этого района.

Одновременно поступают сообщения о резком сокращении поставок гуманитарной помощи в Газу до минимального уровня; это усиливает опасения о намерении Израиля изгнать оставшееся палестинское население из сектора Газа.