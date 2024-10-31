Иран — создатель и организатор Международной олимпиады по комбинаторике

В этом году Иран принимает онлайн-олимпиаду по комбинаторике (комбинация теоретической информатики и искусственного интеллекта), которая состоится сегодня и завтра. В ней приняли участие более 4000 человек из 65 стран мира.

После первого проведения этого теста в Иране в 2020 году, некоторые страны выразили желание участвовать, а затем некоторые страны провели этот тест на национальном уровне у себя в стране.

Сейчас Иран принимает эту международную олимпиаду, отвечая за дизайн, проверку и политику. Примечательной особенностью этого теста является то, что проверяющие объявляют ответы одновременно с проведением теста, и участники могут видеть свой рейтинг онлайн.