31 окт. 2024 г., 12:50
Новости ID: 85645351
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран — создатель и организатор Международной олимпиады по комбинаторике

31 окт. 2024 г., 12:50
Новости ID: 85645351
Иран — создатель и организатор Международной олимпиады по комбинаторике

Тегеран, 31 октября, ИРНА – Международная олимпиада по комбинаторике — изобретение Ирана, которая предоставляет любителям математики, компьютерных наук и искусственного интеллекта возможность проверить свои способности и таланты онлайн.

В этом году Иран принимает онлайн-олимпиаду по комбинаторике (комбинация теоретической информатики и искусственного интеллекта), которая состоится сегодня и завтра. В ней приняли участие более 4000 человек из 65 стран мира.

После первого проведения этого теста в Иране в 2020 году, некоторые страны выразили желание участвовать, а затем некоторые страны провели этот тест на национальном уровне у себя в стране.

Сейчас Иран принимает эту международную олимпиаду, отвечая за дизайн, проверку и политику. Примечательной особенностью этого теста является то, что проверяющие объявляют ответы одновременно с проведением теста, и участники могут видеть свой рейтинг онлайн.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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