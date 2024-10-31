Иран: Мы не сомневаемся в праве на самооборону для защиты суверенитета и территориальной целостности

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН в Женеве, описывая ряд действий и авантюр израильского режима, противоречащих международному праву, против суверенитета и территориальной целостности Ирана, а именно: обстрел консульской части посольства нашей страны в Дамаске, убийство Исмаила Хания, который находился в Иране в качестве официального гостя на инаугурации нового президента в Тегеране, и нападение на несколько военных баз в Иране, назвало это вопиющим нарушением основополагающих принципов международного права, дипломатического и консульского иммунитета, пункта 4 статьи 2 Устава и резолюций ООН и подчеркнуло, что Иран сохраняет за собой неотъемлемое право на защиту своих граждан, интересов и национальной безопасности в соответствии со статьей 51 Устава.

В этой записке, ссылаясь на проведение операций «Верное обещание 1» и «Верное обещание 2» в ответ на неоднократные военные агрессии израильского режима и нарушение суверенитета и территориальной целостности Ирана, говорится: «Исламская Республика Иран после периода самоограничения и наблюдая за значимым и отвратительным бездействием Совета Безопасности в рассмотрении преступлений и злодеяний Израиля против суверенитета, территориальной целостности, безопасности, граждан и национальных интересов Ирана, в осуществлении своих суверенных прав в соответствии со статьей 51 Устава и в полном соответствии с международно-правовыми обязательствами Ирана, в частности, международным гуманитарным правом, провела ограниченные и точные военные операции против некоторых военных объектов израильского режима».