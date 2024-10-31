Поминальная церемония по случаю гибели Сейеда Хашема Сафи-ад-дина

Церемония памяти Сейеда Хашема Сафи-ад-дина состоялась в полдень пятницы (10 ноября 2024 года) в мечети имама Садыка на площади «Палестина» в Тегеране.
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