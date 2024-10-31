Аракчи: Иран и Индонезия должны усилить свои усилия в поддержку независимости Палестины

В послании по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Ираном и Индонезией, опубликованном в газете «Джакарта пост» 30 октября, Аббас Аракчи заявил: «Этот год знаменует собой 75-летие установления дипломатических отношений между Исламской Республикой Иран и Республикой Индонезия – знаменательную веху, совпавшую с вступлением в должность новых правительств в обеих странах».

Он добавил: «Общее культурное наследие, уходящее корнями в азиатские традиции; преимущественно мусульманское население; неприсоединение к блокам Востока и Запада; независимая внешняя политика; поддержка деколонизации; и, что наиболее важно, непоколебимая поддержка угнетённого палестинского народа – всё это являются важными факторами, которые на протяжении длительного времени формировали и укрепляли связи между народами Ирана и Индонезии».

Аракчи также отметил: «Палестинский вопрос имеет первостепенное значение, являясь в течение последних семи десятилетий наиболее острой проблемой исламского мира и занимая центральное место в международных отношениях и сотрудничестве между Ираном и Индонезией».