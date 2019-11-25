25 нояб. 2019 г., 12:13
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News Code: 83568174
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Гарибабади объявил об одобрении новых проектов между Ираном и МАГАТЭ

Гарибабади объявил об одобрении новых проектов между Ираном и МАГАТЭ

Лондон, 25 ноября, ИРНА - Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади объявил об одобрении нескольких новых проектов технического сотрудничества между Исламской Республикой Иран и МАГАТЭ.

"Благодаря усилиям и техническим переговорам между Организацией по атомной энергии Ирана и МАГАТЭ, в дополнение к продолжению двух проектов технического сотрудничества в области электростанций и лечения рака в течение 2020 и 2021 годов, были также утверждены четыре новых проекта технического сотрудничества на этот же период", - сказал он.

"Эти проекты финансовой стоимостью более одного миллиона евро, финансируемые МАГАТЭ, будут осуществляться в различных областях, включая повышение безопасности и эксплуатации ядерных исследовательских реакторов, повышение кадрового потенциала в секторе ядерного топлива, расширения возможностей производителей основных зерновых культур, а также управления отходами", - отметил посол.

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