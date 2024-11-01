Иракское сопротивление за сутки совершало 6 атак на израильские базы

В заявлении, опубликованном в пятницу иракское сопротивление заявило, что совершает атаки на израильский режим в поддержку ливанцев и палестинцев.

В нем отмечается важность продолжения борьбы с сионистским режимом.

"В своем важном нападении на израильские базы и поселения в оккупированной Палестине иракское сопротивление уже убило и ранило 25 сионистских военных", говорится в заявлении.

Исламское сопротивление в Ираке уже предупредило, что усилит свои атаки на израильские базы, если режим продолжит агрессию против сектора Газа.