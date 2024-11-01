1 нояб. 2024 г., 15:49
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Иракское сопротивление за сутки совершало 6 атак на израильские базы

1 нояб. 2024 г., 15:49
??????? ID: 85646159
Иракское сопротивление за сутки совершало 6 атак на израильские базы

Тегеран, 1 ноября. ИРНА — Исламское сопротивление в Ираке сообщило, что атаковало беспилотниками важные израильские базы шесть раз за сутки.

В заявлении, опубликованном в пятницу иракское сопротивление заявило, что совершает атаки на израильский режим в поддержку ливанцев и палестинцев.

В нем отмечается важность продолжения борьбы с сионистским режимом.

"В своем важном нападении на израильские базы и поселения в оккупированной Палестине иракское сопротивление уже убило и ранило 25 сионистских военных", говорится в заявлении.

Исламское сопротивление в Ираке уже предупредило, что усилит свои атаки на израильские базы, если режим продолжит агрессию против сектора Газа.

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