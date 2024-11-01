1 нояб. 2024 г., 12:52
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Ответ Ирана на недавние израильские атаки будет беспрецедентным

1 нояб. 2024 г., 12:52
??????? ID: 85646013
Ответ Ирана на недавние израильские атаки будет беспрецедентным

Тегеран, 1 ноября. ИРНА — главнокомандующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что ответ Исламской Республики Иран на недавние атаки сионистского режима будет беспрецедентным.

"Он не может жить в огненном море, потому что он маленький некуда бежать", отметил Салами.

"Сегодня сионистский режим готовит условия для своего краха, когда режим хочет распадаться, он изолирован и ненавидим в мире, глобальные коммуникации и связи с ним отрезаны, и таково состояние этого узурпаторского режима сегодня", сказал он.

"Когда режимы достигают стадии развала и деградации, они действуют вслепую, без логики и без соблюдения каких-либо правил, а когда они видят себя на грани гибели, они совершают любое преступление", отметил глава КСИР.

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