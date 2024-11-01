Ответ Ирана на недавние израильские атаки будет беспрецедентным

"Он не может жить в огненном море, потому что он маленький некуда бежать", отметил Салами.

"Сегодня сионистский режим готовит условия для своего краха, когда режим хочет распадаться, он изолирован и ненавидим в мире, глобальные коммуникации и связи с ним отрезаны, и таково состояние этого узурпаторского режима сегодня", сказал он.

"Когда режимы достигают стадии развала и деградации, они действуют вслепую, без логики и без соблюдения каких-либо правил, а когда они видят себя на грани гибели, они совершают любое преступление", отметил глава КСИР.