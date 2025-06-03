Аракчи: независимость и территориальная целостность Ливана имеют особое значение для Ирана

Во вторник утром, 3 июня, Аббас Аракчи на пресс-конференции по прибытии в аэропорт Рафик Харири в Бейруте объявил, что целью его визита являются встречи с официальными лицами и народом Ливана. Поздравив с праздником сопротивления и Курбан-Байрамом, он отметил: "Внешняя политика Исламской Республики ставит в приоритет наших соседей и регион Западной Азии, а также наших друзей в этом регионе. Моя поездка является продолжением регионального визита в Каир, и после очень хороших встреч в Египте, сегодня в Ливане я встречусь с высокопоставленными ливанскими официальными лицами".

Министр иностранных дел, ссылаясь на давние, всегда дружеские и основанные на взаимном уважении отношения между Ираном и Ливаном, сказал: "Мы по-прежнему полны решимости продолжать эти отношения на основе взаимного уважения и взаимных интересов между двумя странами. Независимость и суверенитет Ливана, сохранение территориальной целостности этой страны имеет для нас и для всего региона огромное значение, и мы всегда поддерживали суверенитет Ливана и его территориальную целостность на всех этапах и продолжим поддерживать их перед лицом оккупации сионистского режима".

Аракчи продолжил: "Это, конечно, означает поддержку дружественной страной своих друзей в Ливане и никоим образом не означает вмешательство во внутренние дела Ливана. Ни одна страна в регионе не имеет права вмешиваться во внутренние дела других стран региона".