21 апр. 2025 г., 14:41
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85809931
T T
0 Persons

Теги

Багаи: опровергаем медийные спекуляции о деталях переговоров Ирана с США

21 апр. 2025 г., 14:41
Новости ID: 85809931
Багаи: опровергаем медийные спекуляции о деталях переговоров Ирана с США

Тегеран, 21 апреля, ИРНА – Мы не подтверждаем детали, распространяемые в СМИ относительно содержания переговоров между Ираном и США. Это всего лишь медийные спекуляции. С таким заявлением сегодня утром выступил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Багаи, отметив насыщенность прошедшей недели дипломатическими событиями, упомянул о поездке министра иностранных дел Ирана в Россию, а также о встрече министра с главой МИД Италии на полях непрямых переговоров с США. Он также сообщил о предстоящем завтра визите главы иранского МИДа в Китай.

Отвечая на вопрос корреспондента ИРНА о появившихся в последние часы в СМИ спекуляциях относительно деталей второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США, Багаи заявил: «Мы не подтверждаем публикуемые детали обсуждавшихся на переговорах вопросов. Это всего лишь медийные спекуляции».

«Детали этих переговоров не подлежат обсуждению в СМИ, и мы не подтверждаем ни один из озвученных вопросов. Мы находимся лишь в начале долгого пути, поэтому ни один из поднятых вопросов не получает нашего подтверждения», - подчеркнул он.

0 Persons

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .