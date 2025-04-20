20 апр. 2025 г., 12:48
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Новости ID: 85808775
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Тысячи американцев вышли на протесты против Трампа

20 апр. 2025 г., 12:48
Новости ID: 85808775
Тысячи американцев вышли на протесты против Трампа

Тегеран, 20 апреля, ИРНА – Тысячи американцев провели массовые акции протеста в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах, выступая против президента Дональда Трампа и его политики.

Протестующие также выступили против депортации мигрантов администрацией Трампа, скандируя лозунг "Здесь мигрантов приветствуют!".

Протестующие в Вашингтоне охарактеризовали действия Трампа как угрозу Конституции США. Один из демонстрантов, собравшихся у Белого дома, заявил, что администрация Трампа "прямо атакует принципы верховенства права и необходимость воздержания властей от злоупотреблений в отношении жителей Америки". Этот протестующий, одетый в куфию, держал плакат с требованием освободить Махмуда Халиля – студента, выступающего в поддержку палестинского народа. Халилю грозит депортация из США за участие в антиизраильских протестах.

Другой участник протестов в Нью-Йорке, заявив, что "мы находимся в большой опасности", назвал Трампа "гораздо глупее Гитлера и других фашистов".

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