12 апр. 2025 г., 14:12
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Новости ID: 85801021
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Арагчи: наше намерение – достичь справедливого и достойного соглашения на равных условиях

12 апр. 2025 г., 14:12
Новости ID: 85801021
Арагчи: наше намерение – достичь справедливого и достойного соглашения на равных условиях

Тегеран, 12 апреля, ИРНА – Наше намерение – достичь справедливого и достойного соглашения на равных условиях. Об этом заявил глава МИД Ирана перед началом непрямых переговоров с американским спецпредставителем.

«Команда, сопровождающая меня в этой поездке, состоит из высококвалифицированных специалистов, хорошо осведомленных в данной конкретной области и имеющих опыт ведения переговоров по этому вопросу. Мы приняли участие [в переговорах] с должной решимостью», - сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после встречи с министром иностранных дел Омана Сейедом Бадром аль-Бусаиди и консультаций по вопросам организации проведения непрямых переговоров с США.

Арагчи акцентировал стремление Исламской Республики Иран к заключению справедливого и достойного соглашения. Он указал, что в случае занятия американской стороной аналогичной позиции появится перспектива достижения предварительной договорённости, способной инициировать полноценный переговорный процесс.

«При наличии достаточной политической воли с обеих сторон мы сможем согласовать график переговоров, однако в настоящее время обсуждать конкретные сроки преждевременно», - отметил иранский дипломат.

«На данный момент совершенно ясно, что переговоры будут проводиться в непрямом формате и, согласно нашей позиции, будут касаться исключительно ядерной тематики с целью достижения равноправного соглашения, которое обеспечит защиту национальных интересов иранского народа», - подчеркнул он.

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