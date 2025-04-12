12 апр. 2025 г., 12:50
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85800886
T T
1 Persons

????

Тегеран изложил свои ключевые позиции для передачи США

12 апр. 2025 г., 12:50
??????? ID: 85800886
Тегеран изложил свои ключевые позиции для передачи США

Тегеран, 12 апреля, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана в ходе встречи со своим оманским коллегой провел консультации и обменялся мнениями относительно порядка проведения непрямых переговоров с США. На этой встрече Бадр Бин Хамад аль-Бусаиди проинформировал министра иностранных дел Ирана о предусмотренных мерах и процедурах для проведения сегодняшних непрямых переговоров.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сегодня утром совершил поездку в Оман для проведения непрямых переговоров со специальным посланником США по ближневосточным вопросам, посвященных ядерной программе и отмене незаконных и несправедливых санкций.

Арагчи в ходе встречи с министром иностранных дел Омана Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди провёл консультации и обменялся мнениями по вопросам организации предстоящих непрямых переговоров.

Министр иностранных дел Омана проведет аналогичную встречу по той же повестке дня со Стивом Уиткоффом, специальным посланником США по Ближнему Востоку.

В ходе данной встречи министр иностранных дел Омана проинформировал главу внешнеполитического ведомства Ирана о запланированных мерах и подготовительных мероприятиях для проведения сегодняшних непрямых переговоров. Кроме того, в рамках ирано-американских непрямых переговоров министр иностранных дел Ирана передал оманскому коллеге основные положения и позиции Исламской Республики Иран для последующего доведения до противоположной стороны.

1 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .