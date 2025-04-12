Тегеран изложил свои ключевые позиции для передачи США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сегодня утром совершил поездку в Оман для проведения непрямых переговоров со специальным посланником США по ближневосточным вопросам, посвященных ядерной программе и отмене незаконных и несправедливых санкций.

Арагчи в ходе встречи с министром иностранных дел Омана Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди провёл консультации и обменялся мнениями по вопросам организации предстоящих непрямых переговоров.

Министр иностранных дел Омана проведет аналогичную встречу по той же повестке дня со Стивом Уиткоффом, специальным посланником США по Ближнему Востоку.

В ходе данной встречи министр иностранных дел Омана проинформировал главу внешнеполитического ведомства Ирана о запланированных мерах и подготовительных мероприятиях для проведения сегодняшних непрямых переговоров. Кроме того, в рамках ирано-американских непрямых переговоров министр иностранных дел Ирана передал оманскому коллеге основные положения и позиции Исламской Республики Иран для последующего доведения до противоположной стороны.