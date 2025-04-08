Медведев: действия США и их союзников чуть не привели к третьей мировой войне

«15 лет назад в Праге был подписан Договор СНВ-III. К сожалению, он не привёл к снижению риска ядерной войны. Виной тому позиция США и их союзников. В какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов», - отметил зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

«Это поставило мир перед угрозой начала Третьей мировой войны», - подчеркнул Медведев и напомнил, что администрация прежнего президента США Джо Байдена «твердила о том, что никакой угрозы ядерного конфликта нет». «Циничное вранье: угроза достигла наивысшей степени», - указал он.