8 апр. 2025 г., 14:15
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Новости ID: 85797654
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Медведев: действия США и их союзников чуть не привели к третьей мировой войне

8 апр. 2025 г., 14:15
Новости ID: 85797654
Медведев: действия США и их союзников чуть не привели к третьей мировой войне

Тегеран, 8 апреля, ИРНА – Ведение США и их союзниками необъявленной войны против России при формальном сохранении ядерного паритета чуть не привело к третьей мировой войне. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в 15-ю годовщину подписания в Праге Договора СНВ-III.

«15 лет назад в Праге был подписан Договор СНВ-III. К сожалению, он не привёл к снижению риска ядерной войны. Виной тому позиция США и их союзников. В какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов», - отметил зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

«Это поставило мир перед угрозой начала Третьей мировой войны», - подчеркнул Медведев и напомнил, что администрация прежнего президента США Джо Байдена «твердила о том, что никакой угрозы ядерного конфликта нет». «Циничное вранье: угроза достигла наивысшей степени», - указал он.

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