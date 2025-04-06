6 апр. 2025 г., 11:21
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Новости ID: 85795422
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В Вашингтоне прошли демонстрации против поддержки геноцида в Газе и подавления свободы слова

6 апр. 2025 г., 11:21
Новости ID: 85795422
В Вашингтоне прошли демонстрации против поддержки геноцида в Газе и подавления свободы слова

Нью-Йорк, 6 апреля, ИРНА – Столица США Вашингтон в субботу по местному времени стала ареной двух масштабных демонстраций. Первая была направлена против экономической политики Дональда Трампа и Илона Маска, а также против увольнения тысяч сотрудников. Вторая акция прошла в поддержку населения Газы и с требованием к Вашингтону прекратить поддержку Израиля.

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Тысячи людей в Вашингтоне потребовали от администрации Трампа прекратить поставки оружия Израилю и остановить нападения на сектор Газа.

Участники акции протеста, поддерживающие ХАМАС, призвали к всемирной интифаде с целью прекращения войны Израиля против Газы и геноцида, а также выступили против войны Трампа со свободой слова.

По данным американских СМИ, акция протеста началась у Белого дома и продолжилась до здания Конгресса США. Участники требовали прекратить геноцид и холокост, совершаемые Израилем против палестинского народа.

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