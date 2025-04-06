В Вашингтоне прошли демонстрации против поддержки геноцида в Газе и подавления свободы слова

Тысячи людей в Вашингтоне потребовали от администрации Трампа прекратить поставки оружия Израилю и остановить нападения на сектор Газа.

Участники акции протеста, поддерживающие ХАМАС, призвали к всемирной интифаде с целью прекращения войны Израиля против Газы и геноцида, а также выступили против войны Трампа со свободой слова.

По данным американских СМИ, акция протеста началась у Белого дома и продолжилась до здания Конгресса США. Участники требовали прекратить геноцид и холокост, совершаемые Израилем против палестинского народа.