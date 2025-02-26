Экспорт иранских ремесленных изделий достиг $224 млн

Министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Реза Салехи-Амири в среду по итогама заседания кабинета министров рассказал журналистам, что правительство прилагает усилия для устранения препятствий на пути экспорта традиционных изделий.

Министр подчеркнул, что ремесленная отрасль страны вышла на новый уровень развития и имеет блестящие перспективы.

По его словам, председатель Всемирного совета ремесел назвал Иран “раем для ремесленных изделий”, что свидетельствует о высокой ценности и международной привлекательности продукции иранских мастеров.