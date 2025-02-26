26 февр. 2025 г., 17:05
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В Иране представлен новый исходный материал для производства радиофармпрепарата для лечения рака щитовидной железы

26 февр. 2025 г., 17:05
??????? ID: 85763374
В Иране представлен новый исходный материал для производства радиофармпрепарата для лечения рака щитовидной железы

Тегеран, 26 февраля. ИРНА — В присутствии главы Организации атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами состоялась презентация обогащенного порошка диоксида теллура-130, который является ключевым исходным материалом для производства радиофармацевтического препарата йод-131, применяемого в диагностике и лечении гипертиреоза и рака щитовидной железы.

Обогащенный диоксид теллура-130 подвергается облучению в Тегеранском исследовательском реакторе, после чего из него получают радиоактивный йод-131.

С запуском полного цикла производства данного вещества в Иране стало возможным стабильное и полностью локализованное изготовление радиофармпрепарата йод-131.

Кроме того, благодаря освоенной технологии теперь возможно производство порошка диоксида теллура с различной степенью обогащения изотопом теллур-130, а также с заданной чистотой и в требуемой форме, что позволит удовлетворить потребности как внутренних, так и зарубежных заказчиков.

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