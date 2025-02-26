Иран осудил новые санкции США

«Принятие решений относительно экономического и торгового взаимодействия между странами является частью законного права наций на самоопределение, и ни одна сторона не имеет права под политическими предлогами препятствовать или нарушать их торгово-экономические отношения», - подчеркнул иранский дипломат.

«Новые санкции, введенные США против внешней торговли Ирана, противоречат принципам Устава ООН, включая уважение национального суверенитета и право наций на самоопределение, а также международным нормам, регулирующим свободную торговлю, - сказал Багаи. - Подобные действия считаются противоправными, неоправданными, незаконными и нарушающими права человека иранского народа, что возлагает на администрацию США международную ответственность».

Официальный представитель МИД Ирана, ссылаясь на заявления некоторых американских официальных лиц о готовности к взаимодействию с Ираном, назвал введение санкций против иранского народа наиболее ярким доказательством неискренности этих заявлений и явным проявлением враждебности американских политиков по отношению к благополучию и процветанию великого народа Ирана.