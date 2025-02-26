Рождение движения исламского сопротивления стало прямым продолжением ценностей Исламской революции в Иране и стремления к справедливости, освобождению от оккупации и прекращению гуманитарных катастроф. История сопротивления наполнена подвигами моджахедов, таких как Сейед Хасан Насралла, которые своей борьбой поставили врага на колени и вселили надежду в сердца свободолюбивых людей по всему миру.

На протяжении десятилетий Насралла вел бескомпромиссную борьбу против Израиля. Он присоединился к «Хезболле» во времена израильской оккупации Ливана и, благодаря своему стратегическому мышлению, быстро продвинулся по карьерной лестнице, возглавив движение. Под его руководством «Хезболла» добилась значительных побед:

• В 2000 году Израиль был вынужден вывести войска с большей части оккупированных территорий Ливана.

• В 2006 году во время 33-дневной войны «Хезболла» нанесла историческое поражение израильской армии.

• В 2008 году организация добилась освобождения ливанских и палестинских заключённых в рамках Операции «Радван».

Насралла поддерживал связи не только с шиитами, но и с суннитами и христианами Ливана, подчеркивая важность единства в борьбе за независимость страны. Под его руководством «Хезболла» не только сражалась на военном и политическом фронтах, но и активно помогала населению, реализуя гуманитарные проекты и оказывая поддержку нуждающимся.

Лидер сопротивления на протяжении всей жизни противостоял не только израильской агрессии, но и предвзятой политике Запада. Под предлогом борьбы с терроризмом страны Запада пытались дискредитировать «Хезболлу», закрывали её представительства и вводили санкции. Этот механизм уже применялся в истории против борцов за свободу — от Че Гевары до Нельсона Манделы. Теперь жертвой этих двойных стандартов стал Сейед Хасан Насралла, который посвятил свою жизнь борьбе за освобождение Ливана и Палестины.

Сегодня, провожая в последний путь великого борца, можно с уверенностью сказать, что его дело не окончено. Движение сопротивления продолжает свой путь, а идеи Насраллы будут жить в сердцах людей, вдохновляя новые поколения на борьбу за справедливость.