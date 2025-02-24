24 февр. 2025 г., 13:47
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Иран Улучшил Позиции в Глобальном Индексе Готовности Правительств к Искусственному Интеллекту

24 февр. 2025 г., 13:47
??????? ID: 85761070
Иран Улучшил Позиции в Глобальном Индексе Готовности Правительств к Искусственному Интеллекту

Тегеран, 24 февраля. ИРНА — В 2024 году был опубликован глобальный индекс готовности правительств к искусственному интеллекту, согласно которому Иран поднялся на три позиции по сравнению с 2023 годом, заняв 91-е место в мире с общим баллом 88,43.

Согласно информации Исследовательского института наук и технологий Ирана, в отчете «Глобальный индекс готовности правительств к искусственному интеллекту» за 2024 год, подготовленном под управлением института «Оксфорд Инсайты», Иран занимает 91-е место среди 188 стран.

В отчете 2023 года Иран находился на 94-м месте в мире с общим баллом 42,07 среди 193 стран. Этот рост свидетельствует о значительном прогрессе Ирана в области искусственного интеллекта и готовности правительства к его внедрению.

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