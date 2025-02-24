Иран Улучшил Позиции в Глобальном Индексе Готовности Правительств к Искусственному Интеллекту

Согласно информации Исследовательского института наук и технологий Ирана, в отчете «Глобальный индекс готовности правительств к искусственному интеллекту» за 2024 год, подготовленном под управлением института «Оксфорд Инсайты», Иран занимает 91-е место среди 188 стран.

В отчете 2023 года Иран находился на 94-м месте в мире с общим баллом 42,07 среди 193 стран. Этот рост свидетельствует о значительном прогрессе Ирана в области искусственного интеллекта и готовности правительства к его внедрению.