22 февр. 2025 г., 11:35
Journalist ID: 5621
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Глава МИД Германии: Европа должна оказывать давление на США

22 февр. 2025 г., 11:35
??????? ID: 85758590
Глава МИД Германии: Европа должна оказывать давление на США

Тегеран, 22 февраля, ИРНА – Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в пятницу заявила о необходимости давления Европы на США для сохранения единства НАТО и предотвращения несправедливого урегулирования украинского конфликта.

«Европа должна оказывать давление на Америку, чтобы она оставалась со своими союзниками в НАТО и не навязывала Украине несправедливый мир», - сказала Бербок. Ее слова передает Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Германии предупредила, что любое соглашение, по которому территории Украины будут отданы России в обмен на гарантии безопасности без согласия Киева, приведет к провалу. По ее словам, «ложный мир, который на самом деле является вымогательством и капитуляцией, не является миром, а создает основу для большего насилия и войны». Далее Бербок заявила о своей твердой приверженности оказанию Украине необходимой поддержки.

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