Глава МИД Германии: Европа должна оказывать давление на США

«Европа должна оказывать давление на Америку, чтобы она оставалась со своими союзниками в НАТО и не навязывала Украине несправедливый мир», - сказала Бербок. Ее слова передает Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Германии предупредила, что любое соглашение, по которому территории Украины будут отданы России в обмен на гарантии безопасности без согласия Киева, приведет к провалу. По ее словам, «ложный мир, который на самом деле является вымогательством и капитуляцией, не является миром, а создает основу для большего насилия и войны». Далее Бербок заявила о своей твердой приверженности оказанию Украине необходимой поддержки.