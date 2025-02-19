Михаил Ульянов восхитился профессионализмом и мастерством ИРНА в освещении новостей

«Разрешите поздравить вас с 90-й годовщиной основания вашей уважаемой организации. Я выражаю глубокое удовлетворение от взаимодействия с журналистами ИРНА в течение прошедших лет. Я высоко оцениваю ваш профессионализм, мастерство в подготовке репортажей и приверженность принципам сбалансированного освещения мировых событий», - говорится в поздравительном послании этого высокопоставленного российского дипломата.

«В последнее время отношения между нашими странами вышли на новый уровень, характеризующийся расширением сотрудничества в различных сферах, включая средства массовой информации. Хочу поблагодарить ИРНА за постоянный интерес к позиции России не только по ядерным вопросам, в частности по СВПД, но и по широкому спектру актуальных международных вопросов. Этот интерес, безусловно, является взаимным», - отмечается в продолжение.

В заключительной части своего послания Ульянов, выразив пожелания дальнейших успехов, расширения читательской аудитории и признания неустанных усилий ИРНА на международной арене, отметил, что беспристрастное и объективное освещение событий информационным агентством Исламской Республики представляет собой редкую и чрезвычайно важную ценность в современном мире.