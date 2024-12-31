Открытие офиса ИРНА на острове Бумуси — новое сообщение дружбы Ирана с соседями

В своём выступлении Джабари Ансари подчеркнул: «Запуск этого офиса в Бумуси является подтверждением постоянного стремления народа и правительства Ирана к дружеским отношениям с соседями».

Он отметил, что Иран, являясь одной из великих держав мира, исторически поддерживал глубокие связи с соседними странами, а после Исламской революции политика государства была направлена на расширение сотрудничества и солидарности с соседями.

«Открытие и начало работы офиса ИРНА на острове Бумуси ещё раз подчеркивает эту стратегию и соответствующее сообщение», — добавил он. Генеральный директор также проинформировал о проведенных в последние три месяца семи поездках в региональные провинции и сообщил, что в ближайших планах — открытие офисов ИРНА в городах «Хой» и «Джулфа» в Западном и Восточном Азербайджанах.