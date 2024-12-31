31 дек. 2024 г., 15:22
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Открытие офиса ИРНА на острове Бумуси — новое сообщение дружбы Ирана с соседями

31 дек. 2024 г., 15:22
??????? ID: 85706369
Открытие офиса ИРНА на острове Бумуси — новое сообщение дружбы Ирана с соседями

Бандар-Аббас, 31 декабря. ИРНА — На церемонии открытия офиса ИРНА на острове Бумуси генеральный директор агентства Хосейн Джабари Ансари обозначил это событие как важный шаг в укреплении дружбы и сотрудничества Ирана с соседними государствами.

В своём выступлении Джабари Ансари подчеркнул: «Запуск этого офиса в Бумуси является подтверждением постоянного стремления народа и правительства Ирана к дружеским отношениям с соседями».

Он отметил, что Иран, являясь одной из великих держав мира, исторически поддерживал глубокие связи с соседними странами, а после Исламской революции политика государства была направлена на расширение сотрудничества и солидарности с соседями.

«Открытие и начало работы офиса ИРНА на острове Бумуси ещё раз подчеркивает эту стратегию и соответствующее сообщение», — добавил он. Генеральный директор также проинформировал о проведенных в последние три месяца семи поездках в региональные провинции и сообщил, что в ближайших планах — открытие офисов ИРНА в городах «Хой» и «Джулфа» в Западном и Восточном Азербайджанах.

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