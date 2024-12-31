31 дек. 2024 г., 13:57
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Необоснованное утверждение о причастности Ирана к событиям в Красном море разработано с целью эскалации напряженности в регионе

31 дек. 2024 г., 13:57
??????? ID: 85706268
Необоснованное утверждение о причастности Ирана к событиям в Красном море разработано с целью эскалации напряженности в регионе

Нью-Йорк, 31 декабря, ИРНА – Посол Ирана при ООН Амир-Саид Ирвани в письме Генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН в понедельник, 30 декабря, заявил, что обвинения в причастности Ирана к событиям в Красном море являются необоснованными и направлены на дестабилизацию региона.

«Позиция Ирана в отношении Йемена всегда была устойчивой и постоянной. С начала кризиса в 2015 году Иран выступал за политическое урегулирование конфликта и призывал к всеобъемлющему прекращению огня, инклюзивным переговорам и мирному процессу, который бы гарантировал уважение суверенитета и территориальной целостности Йемена», - говорится в документе.

«В связи с ситуацией в Красном море Иран вновь подчеркивает свою приверженность обеспечению безопасности международных морских путей, - отмечается в тексте. - Обвинения в адрес Ирана о причастности к ситуации в Красном море являются беспочвенными заявлениями, сфабрикованными Соединенными Штатами и их союзниками с целью усиления напряженности и создания повода для дальнейшей дестабилизации региона».

Ирвани в продолжении подчеркнул, что необоснованные обвинения, выдвинутые представителем сионистского режима при поддержке его ближайшего союзника, Соединенных Штатов Америки, представляют собой явную попытку переложить ответственность за свои незаконные действия и деструктивную деятельность на Иран.

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