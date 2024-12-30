Газета "Нью-Йорк таймс" признала неспособность сионистов сдержать атаки "Ансар Аллах"

Йеменское движение "Ансар Аллах", удерживающее под своим контролем значительную часть северного Йемена и расположенное на расстоянии около 1600 километров от Израиля, своими ночными атаками в буквальном смысле слова лишило сна жителей Израиля, признало издание "Нью-Йорк таймс".

По мнению аналитиков, Израиль испытывает трудности из-за недостатка точной информации о местонахождении лидеров этого движения и их складов боеприпасов, и поэтому прилагает значительные усилия для их нейтрализации.

Согласно дальнейшему изложению в отчете "Нью-Йорк Таймс", йеменское движение "Ансар Аллах" интенсифицировало атаки на Израиль, и в течение последних дней практически каждую ночь производит запуски баллистических ракет в сторону Израиля. Как отмечается в тексте, ответные удары Израиля по аэропорту Саны и другим объектам инфраструктуры Йемена не повлияли на их решимость.