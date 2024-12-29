ХАМАС опроверг утверждения Израиля в убийстве Исмаила Хании

В официальном заявлении ХАМАС отмечается, что информация о его убийстве с использованием самодельноого взрывного устройства не имеет под собой основания.

Совместное расследование, проведенное ХАМАС и органами безопасности Исламской Республики Иран, установило, что операция была осуществлена с использованием управляемой ракеты весом 7,5 кг, нацеленной непосредственно на мобильный телефон шахида Исмаила Хании.

ХАМАС подчеркнул, что эти заявления являются бесплодной попыткой отвлечь общественное мнение от очевидных преступлений со стороны сионистского режима, который осуществил атакующий удар по одному из своих официальных учреждений, тем самым нарушив суверенитет Исламской Республики Иран.