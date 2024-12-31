Йемен нанес ракетные и беспилотные удары по объектам США и Израиля

Яхья Сариа, пресс-секретарь вооруженных сил Йемена, в своем заявлении отметил, что в ответ на израильско-американо-британскую агрессию против его страны и в поддержку народа Палестины, вооруженные силы Йемена провели две уникальные военные операции.

Как отмечается в заявлении, в первой операции вооруженные силы Йемена нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион" в Яффе (Тель-Авиве) гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2", а во второй операции целью стала электростанция на юге оккупированного Кудса, пораженная баллистической ракетой "Зульфикар". Сариа подчеркнул, что обе ракеты успешно попали в свои цели.

В другой части заявления сообщается, что одновременно с этими атаками военно-морские, беспилотные и ракетные силы Йемена атаковали американский авианосец USS Harry Truman, готовившийся к операции против Йемена, большим количеством беспилотников и крылатых ракет. Пресс-секретарь вооруженных сил Йемена отметил, что эта операция также была успешной и привела к срыву американского плана по проведению широкомасштабной атаки против Йемена.