Спутник «Парс-2» будет представлен в декаде «Фаджр»

Саларие отметил, что иранская космическая отрасль уникальна в своем роде, так как из-за международных санкций не имеет возможности сотрудничать с зарубежными странами. «Высокие технологии в мире либо не передаются, либо это связано с высокими затратами. Мы не имели возможности воспользоваться этими преимуществами. Именно поэтому наша космическая индустрия развилась в полностью самостоятельном формате», — подчеркнул он.

Он также отметил вклад ведущих иранских университетов, таких как Шарифи и Амиркабир в развитие космической программы страны, что способствовало подготовке кадров и реализации спутниковых проектов. Спутники, разрабатываемые в конце 80-х годов, обладали разрешением съемки в несколько десятков метров, в то время как современные иранские спутники достигли точности в 2-3 метра. Например, спутник «Косар», недавно выведенный на орбиту, имеет разрешение 4 метра.

Кроме того, Саларие упомянул о спутнике «Парс-3», который находится на стадии разработки и будет обладать разрешением 2 метра. В рамках стратегии развития планируется также создание спутника связи. Спутник «Мехда», который продолжает функционировать и передавать сигналы, включает в себя платформы для Интернета вещей.

Скорый запуск спутников «Нахид-1» и «Нахид-2», прототипы которых были представлены в прошлом году, также ожидается в ближайшем будущем. Спутник «Нахид-3» находится в процессе разработки и имеет потенциал для создания констелляций спутников.