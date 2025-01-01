В Йемене заявили о сбитии американского беспилотника MQ-9

«В поддержку палестинского народа и борцов, а также в ответ на агрессивные действия США и Великобритании против Йемена, военно-воздушные силы Йемена сбили американский беспилотный летательный аппарат типа MQ-9, который выполнял враждебную миссию в воздушном пространстве провинции Мариб», - заявил пресс-секретарь вооруженных сил Йемена Яхья Сариа. По его словам, операция была проведена с применением ракеты "земля-воздух" местного производства.

Согласно заявлению официального представителя вооруженных сил Йемена, зафиксирован второй случай поражения беспилотного летательного аппарата за последние 72 часа, а также четырнадцатый случай поражения беспилотника аналогичного типа с момента начала операции, направленной на поддержку жителей Газы.