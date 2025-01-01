США потратили более 22 млрд долларов на поддержку Израиля с октября 2023

По данным агентства Анадолу, ссылающегося на доклад Стокгольмского института исследования проблем мира, в период с 2019 по 2023 год США обеспечивали 69% поставок вооружений режиму Израиля, и в текущем году этот показатель увеличился до 78%.

По данным этого института, к декабрю 2023 года Соединенные Штаты Америки осуществили поставку режиму Израиля более 10 тысяч тонн вооружений на общую сумму 2,4 миллиарда долларов. К августу 2024 года объем поставок увеличился до 50 тысяч тонн, которые были перевезены сотнями самолетов и судов.