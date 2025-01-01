1 янв. 2025 г., 11:36
Journalist ID: 5621
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США потратили более 22 млрд долларов на поддержку Израиля с октября 2023

1 янв. 2025 г., 11:36
??????? ID: 85707122
США потратили более 22 млрд долларов на поддержку Израиля с октября 2023

Тегеран, 1 января, ИРНА – По новым опубликованным данным, с 7 октября 2023 года Соединенные Штаты Америки израсходовали свыше 22 миллиардов долларов на финансирование преступлений сионистского режима в Газе, Ливане и Сирии.

По данным агентства Анадолу, ссылающегося на доклад Стокгольмского института исследования проблем мира, в период с 2019 по 2023 год США обеспечивали 69% поставок вооружений режиму Израиля, и в текущем году этот показатель увеличился до 78%.

По данным этого института, к декабрю 2023 года Соединенные Штаты Америки осуществили поставку режиму Израиля более 10 тысяч тонн вооружений на общую сумму 2,4 миллиарда долларов. К августу 2024 года объем поставок увеличился до 50 тысяч тонн, которые были перевезены сотнями самолетов и судов.

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