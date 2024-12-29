29 дек. 2024 г., 13:55
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Израильские СМИ: Жители Сирии готовятся к сопротивлению против израильской армии

29 дек. 2024 г., 13:55
??????? ID: 85704143
Израильские СМИ: Жители Сирии готовятся к сопротивлению против израильской армии

Тегеран, ИРНА — Согласно сообщениям израильского издания «Йедиот Ахронот», силы израильской армии в Сирии могут вскоре стать объектом нападения. В статье утверждается, что местные жители и военные в оккупированных Израилем районах готовятся к активному сопротивлению.

С момента падения режима Башара Асада израильские военные укрепились на Голанских высотах и захватили новые территории. Кроме того, ими были нарушены положения соглашения 1974 года, что привело к их вторжению в зону разъединения.

Недавно израильские силы продолжили свои операции в приграничных районах Сирии, включая нападение на деревню «Сосе» в округе Кунейтра, где зафиксированы случаи разрушительных действий.

Местные жители деревни Соса организовали протестные акции в ответ на израильские вторжения. По данным местных источников, израильские военные открыли огонь по демонстрантам, в результате чего несколько человек получили ранения.

Ситуация на границе остается напряженной, и местные жители заявляют о готовности защищать свои права.

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