С момента падения режима Башара Асада израильские военные укрепились на Голанских высотах и захватили новые территории. Кроме того, ими были нарушены положения соглашения 1974 года, что привело к их вторжению в зону разъединения.

Недавно израильские силы продолжили свои операции в приграничных районах Сирии, включая нападение на деревню «Сосе» в округе Кунейтра, где зафиксированы случаи разрушительных действий.

Местные жители деревни Соса организовали протестные акции в ответ на израильские вторжения. По данным местных источников, израильские военные открыли огонь по демонстрантам, в результате чего несколько человек получили ранения.

Ситуация на границе остается напряженной, и местные жители заявляют о готовности защищать свои права.