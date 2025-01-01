Командующий ВС Ирана: враги еще не видели настоящую мощь Ирана

Генерал Сейед Абдолрахим Мусави в четверг на всеиранском совещании по обучению и воспитанию личного состава ВВС, которое состоялось в штабе ВВС, заявил: "Враги пытаются внушить, что сопротивление ослабло. Те, кто распространяют эти слухи и те, кто в них верят, делают это потому, что считают сопротивление каким-то механизмом, который можно сломать. Но это не так".

Командующий ВС Ирана подчеркнул: "Сопротивление - это идеология, мышление и культура, и эта культура не только не ослабевает и не ослабевала, но и с момента операции "Буря Аль-Аксы" стала сильнее, масштабнее, глубже, и мы видим многочисленные подтверждения этого в настроениях людей по всему миру и в регионе".

Генерал Мусави продолжил, заявив, что враги не правы, когда пытаются преуменьшить военную мощь Ирана: "Наше военное могущество еще не раскрыто в полной мере, и мы продемонстрировали лишь часть наших возможностей. Многое остается неизвестным для наших врагов, и нет причин раскрывать все наши карты. Мы показали только один подземный авиабазу беспилотников, и до сих пор никто не смог найти ее".

Командующий ВС Ирана сказал: "Мы еще не играем в эту игру в пинг-понг, когда нужно показывать только часть своей силы. Если мы решим сыграть в эту игру, то тогда мир увидит настоящую мощь Ирана. Цель, которую они пытаются внушить, является ложной и неправильной".

Генерал Мусави, заявив, что сопротивление не отпустит израильский режим и его сторонников, добавил: "Путь, который сионизм выбрал для своего выживания, является тупиковым. Путь убийств, преступлений, убийства детей, несправедливости и игнорирования всех человеческих ценностей в истории никогда не приводил ни к чему, кроме гибели. Этот путь и это поведение не имеют иного будущего, кроме упадка".