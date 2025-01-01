Лидер: победа фронта правды неизбежна

В преддверии пятой годовщины гибели Касема Сулеймани, командира Корпуса стражей Исламской революции, его семья и соратники, семьи погибших во время похорон в 2019 году и семьи жертв теракта в Кермане в прошлом году встретились с Верховным лидером Исламской революции в хосейнии имама Хомейни в Тегеране.

Ключевые моменты выступления:

Роль генерала Сулеймани в джихаде беспрецедентна.

Служение генерала Сулеймани должно остаться в наших политических учениях.

Постоянная стратегия генерала Сулеймани заключалась в возрождении фронта сопротивления.

Защита священных мест была для генерала Сулеймани основным принципом; он называл даже Иран святыней.

Некоторые, из-за неправильного анализа, непонимания и недостаточного знания ситуации, считают и, возможно, пропагандируют, что с недавними событиями в регионе кровь, пролитая в защиту святынь, была пролита напрасно! Это большая ошибка, и эту большую ошибку совершают именно они. Если бы эти жизни не были отданы, если бы эта борьба не велась, если бы этот генерал Касем Сулеймани не ходил с таким мужеством по горам и пустыням этого региона и не вел за собой этих погибших, то сегодня этих святых мест не было бы.

Победа фронта правды неизбежна. Знайте, что те, кто сегодня разгуливают, однажды будут растоптаны верующими.

Если некоторые страны совершат большую ошибку и устранят с политической арены своих сторонников стабильности и власти, то есть верующих молодых людей, они окажутся в положении Сирии.

Ливан и Йемен являются символами сопротивления и одержат победу.

Сирия принадлежит сирийскому народу, те, кто совершили вторжение, однажды отступят перед лицом храбрых сирийских юношей.

События последних лет и защитники святынь показали, что Исламская революция жива и полна сил.