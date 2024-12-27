ХАМАС и Хезболла осудили атаки Израиля на Йемен

ХАМАС охарактеризовал эти действия как явный террористический акт и грубое нарушение суверенитета йеменского государства.

В своем заявлении ХАМАС подчеркнул значимость поддержки, оказываемой йеменским народом, особенно движением Ансар Аллах, и добавил, что агрессивные действия Израиля не смогут ослабить их приверженность делу палестинского народа.

Кроме того, ливанское движение "Хезболла" также выразил категорическое осуждение масштабных атак Израиля на Йемен. В своем заявлении движение указало на то, что эти действия были осуществлены с поддержкой США и Великобритании, и что они являются результатом провала израильских вооруженных сил в противостоянии с йеменскими бойцами.

Ранее поступила информация о том, что израильские истребители нанесли удары по ключевым инфраструктурным объектам в различных регионах Йемена.

