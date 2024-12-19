Иранский президент призвал к тесному сотрудничеству в рамках D-8 для противодействия агрессии Израиля

Пезешкиан отметил, что Египет, как исторически значимая и ресурсная страна, способен вести D-8 к новым достижениям. «Мы должны работать над достижением интересов нашего народа и развивать сотрудничество в таких областях, как поддержка инвестиций и развитие технологий», — добавил он.

В связи с продолжающимся насилием в Западной Азии, особенно в Газе и южном Ливане, президент Ирана осудил действия израильского режима, охарактеризовав ситуацию как «безжалостное убийство мирных жителей и геноцид». Он призвал к необходимым мерам для предотвращения дальнейшего вреда населению в кризисных зонах, заявив о важности религиозного и юридического долга перед жертвами конфликта.

Пезешкиан выразил надежду на новую волну активных действий среди членов D-8 для защиты прав человека и обеспечения безопасности в регионе.