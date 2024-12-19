19 дек. 2024 г., 11:27
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Новости ID: 85694594
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Иран осудил израильские удары по инфраструктуре Йемена

19 дек. 2024 г., 11:27
Новости ID: 85694594
Иран осудил израильские удары по инфраструктуре Йемена

Тегеран, 19 декабря, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана самым решительным образом осудил акт агрессии сионистского режима, направленный против инфраструктуры Йемена.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сегодня, 19 декабря, выразил резкое осуждение в связи с ударами, нанесенными сионистским режимом по инфраструктуре Йемена. В частности, он отметил атаки на две электростанции в столице Сане, порт Ходейда и нефтяной объект в районе Рас-Иса, расположенном в провинции Эль-Ходейда.

Назвав эти агрессивные атаки, повлекшие за собой разрушение гражданской инфраструктуры Йемена, вопиющим нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН, Багаи подчеркнул, что преступления израильского режима совершаются при полной поддержке Соединенных Штатов, и Вашингтон является соучастником беззаконий и преступлений, совершаемых преступной бандой, находящейся у власти в Тель-Авиве.

Официальный представитель МИД Ирана, высоко оценив поддержку и солидарность народа Йемена с палестинцами, заявил, что мировое сообщество и исламский мир несут ответственность за прекращение агрессии сионистского режима и его наказание за преступления, предусмотренные Римским статутом МУС, включая агрессию и военные преступления.

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