22-я международная выставка по охране окружающей среды

Церемония открытия 22-й международной выставки по охране окружающей среды состоялась утром в четверг с участием первого вице-президента Мохаммада Резы Арифа. Выставка проходит под девизом «Общественное участие, зеленая экономика, устойчивое будущее» в Международном выставочном центре «Афтаб».