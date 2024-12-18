22-я международная выставка по охране окружающей среды

Церемония открытия 22-й международной выставки по охране окружающей среды состоялась утром в четверг с участием первого вице-президента Мохаммада Резы Арифа. Выставка проходит под девизом «Общественное участие, зеленая экономика, устойчивое будущее» в Международном выставочном центре «Афтаб».
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