Москва отрегировала на заявления Эрдогана о территориях Сирии

Мария Захарова, представитель МИД России, назвала эти заявления "гипотетическими" и выразила уверенность, что Турция и Эрдоган будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Захарова подчеркнула, что Анкара подтвердила свою приверженность территориальной целостности Сирии на встрече министров иностранных дел России, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса в Дохе.