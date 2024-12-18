Мария Захарова, представитель МИД России, назвала эти заявления "гипотетическими" и выразила уверенность, что Турция и Эрдоган будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Захарова подчеркнула, что Анкара подтвердила свою приверженность территориальной целостности Сирии на встрече министров иностранных дел России, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса в Дохе.
Москва отрегировала на заявления Эрдогана о территориях Сирии
18 дек. 2024 г., 19:31
Новости ID: 85694160
Тегеран, 18 декабря, ИРНА - Москва отреагировала на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что некоторые сирийские города потенциально могут стать частью Турции.
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