18 дек. 2024 г., 19:31
Новости ID: 85694160
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Москва отрегировала на заявления Эрдогана о территориях Сирии

18 дек. 2024 г., 19:31
Новости ID: 85694160
Москва отрегировала на заявления Эрдогана о территориях Сирии

Тегеран, 18 декабря, ИРНА - Москва отреагировала на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что некоторые сирийские города потенциально могут стать частью Турции.

Мария Захарова, представитель МИД России, назвала эти заявления "гипотетическими" и выразила уверенность, что Турция и Эрдоган будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.  Захарова подчеркнула, что Анкара подтвердила свою приверженность территориальной целостности Сирии на встрече министров иностранных дел России, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса в Дохе.

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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